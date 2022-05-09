Путин: американским ветеранам запретили приезжать на парад Победы в Москву

Американские ветераны хотели посетить парад Победы в Москве, однако им запретили приезжать на мероприятие. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что РФ гордится их подвигами и вкладом в общую победу.

"Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москве, фактически запретили это делать", — сказал глава государства, выступая на Красной площади.

Путин также подчеркнул: Россия чтит всех воинов союзнических армий, в том числе американцев, англичан, французов, участников сопротивления, солдат и партизан Китая.

"Всех, кто разгромил нацизм и милитаризм", — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что на параде в Москве Путин также пояснил: Североатлантический альянс начал военное освоение территорий, прилегающих к РФ.

"Таким образом планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причём непосредственно у наших границ", — уточнил руководитель страны.