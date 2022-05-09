Путин: НАТО приступил к военному освоению прилегающих к России территорий

Североатлантический альянс начал военное освоение территорий, находящихся у границ РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве.

По его словам, все обстоятельства говорили о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным.

"Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причём непосредственно у наших границ", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что на военном параде глава государства поздравил российских военнослужащих с Днём Победы. Президент напомнил: защита родины, когда решилась её судьба, всегда была священна. Он также добавил, что долг всех жителей РФ — хранить память о людях, которые сокрушили нацизм.

Российские военные, пояснил Путин, продолжают сражаться за безопасность родины в Донбассе.