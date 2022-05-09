Немцы обвинили Киев в попытке исказить факты: "Посол Украины не знает историю"

Жители Германии обвинили Киев в искажении истории после того, как посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин во время Второй мировой войны освободили украинцы.

В соцсетях пользователи напомнили о том, что украинские солдаты были частью Красной армии. В настоящее время Киев пытается переписать историю, с сожалением отметили немцы.

"Печально, что режим президента Владимира Зеленского хочет стереть всю память о советской истории", — написал один из пользователей. "Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944 году", — отметил другой читатель.

Ранее Мельник заявил, что Берлин в 1945 году был освобождён от фашистов украинцами. Накануне дипломата освистали в Тиргартене во время возложения венков к мемориалу советским воинам.