Грушко: РФ не будет оставаться безучастной в случае вступления Финляндии в НАТО

Москва не останется безучастной, если будет принято решение о присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он отметил в интервью РИА Новости, что в случае вступления Финляндии в НАТО российские военные примут все необходимые меры, которые потребуются для защиты интересов страны.

"Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными", — подчеркнул Грушко.

Дипломат убеждён: присоединение к Североатлантическому альянсу не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни НАТО.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что в ближайшее время будет принято решение о вступлении государства в Североатлантический альянс. Кроме того, страна планирует поддержать предложение Евросоюза о введении запрета на поставки энергоресурсов из России в связи с событиями на Украине.