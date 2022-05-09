Москва не останется безучастной, если будет принято решение о присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он отметил в интервью РИА Новости, что в случае вступления Финляндии в НАТО российские военные примут все необходимые меры, которые потребуются для защиты интересов страны.
"Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными", — подчеркнул Грушко.
Дипломат убеждён: присоединение к Североатлантическому альянсу не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни НАТО.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что в ближайшее время будет принято решение о вступлении государства в Североатлантический альянс. Кроме того, страна планирует поддержать предложение Евросоюза о введении запрета на поставки энергоресурсов из России в связи с событиями на Украине.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.