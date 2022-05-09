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Автор Юлия Миленина

Багдасаров: военная помощь Польши Украине больше похожа на оккупацию

Мир

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров сравнил военную помощь Польши западным областям Украины с оккупацией.

Багдасаров: военная помощь Польши Украине больше похожа на оккупацию

По его словам, ввод польской армии создаст новую ситуацию на Украине. Как отметил эксперт, Польша, скорее всего, будет брать под контроль жизненно важные объекты, в том числе аэродромы и системы управления.

"Какая помощь? В чём помощь? Это, собственно говоря, угроза оккупации", — сказал Багдасаров в интервью SM-News.

Он добавил, что Польша уже находится в состоянии конфликта с РФ, так как поставляет оружие Киеву. Политолог подчеркнул: эта страна всегда претендовала на Западную Украину.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что польские власти приступили к первому этапу аннексии Западной Украины. Он убеждён: в дальнейшем произойдёт присоединение части украинских территорий к Польше через референдум.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина семён багдасаров
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