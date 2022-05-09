Багдасаров: военная помощь Польши Украине больше похожа на оккупацию

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров сравнил военную помощь Польши западным областям Украины с оккупацией.

По его словам, ввод польской армии создаст новую ситуацию на Украине. Как отметил эксперт, Польша, скорее всего, будет брать под контроль жизненно важные объекты, в том числе аэродромы и системы управления.

"Какая помощь? В чём помощь? Это, собственно говоря, угроза оккупации", — сказал Багдасаров в интервью SM-News.

Он добавил, что Польша уже находится в состоянии конфликта с РФ, так как поставляет оружие Киеву. Политолог подчеркнул: эта страна всегда претендовала на Западную Украину.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что польские власти приступили к первому этапу аннексии Западной Украины. Он убеждён: в дальнейшем произойдёт присоединение части украинских территорий к Польше через референдум.