Фарвик: поставки оружия Киеву не переломят ход конфликта, а втянут ЕС в войну

Поставки оружия на Украину, в том числе и Германией, может усугубить и без того нарастающий кризис, заявил немецкий политолог Йоханнес Фарвик. Из-за огромного количества вооружения Европа может оказаться в гуще военных событий, считает эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, именно такие шаги могут спровоцировать конфронтацию западных и европейских стран с Россией.

"Вместо этого мы должны трезво и реалистично определить, каковы наши политические цели, и учитывать их при принятии сложных решений", — объяснил Фарвик ZDF.

Как подчеркнул политолог, ход конфликта на Украине европейское и западное оружие вряд ли переломит. По словам Фарвика, несмотря на бесконечные поставки и финансирования, Россия всё равно имеет превосходство над Незалежной.