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The Times: Британия хочет занять место России на рынке вооружений
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Автор Петр Ермилин

The Times: Британия хочет занять место России на рынке вооружений

Мир

Великобритания хочет военного поражения России на Украине по ряду причин, среди которых есть немного меркантильная. Это стремление Соединённого Королевства занять место Российской Федерации на мировых рынках вооружений. Об этом пишет The Times со ссылкой на чиновника британского минобороны.

Толчком для британской военной промышленности может послужить неудача российского оружия на поле боя. Такое мнение высказал глава управления министерства по общей оценке и анализу Роб Джонсон.

Чиновник считает, что пересмотреть оборонные контракты государства могут из-за плохих характеристик российского оборудования. И это откроет для Британии возможность продавать своё оружие и технику тем странам, которые надеялись на арсенал советского периода.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
россия украина великобритания
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