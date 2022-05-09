Боррель призвал передать на восстановление Украины замороженные резервы РФ

Евросоюзу нужно рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов РФ, чтобы впоследствии направить эти средства на восстановление Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В интервью Financial Times он отметил, что Европейскому союзу стоит вспомнить ситуацию, когда США изъяли активы у центрального банка Афганистана. Как пояснил Боррель, в дальнейшем эти деньги пойдут на компенсации жертвам терроризма и гуманитарную поддержку страны.

По словам дипломата, аналогичные операции можно совершить с замороженными резервами России.

"Я был бы очень за. Эта инициатива полна логики. Кто-то должен мне объяснить, почему изъятие резервов хорошо для афганских денег и плохо для российских", — сказал Боррель.

Он также добавил, что на восстановление Украины необходима "невероятная сумма денег". Дипломат подчеркнул: дискуссия о компенсации Киеву должна идти из РФ.