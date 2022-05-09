Евросоюзу нужно рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов РФ, чтобы впоследствии направить эти средства на восстановление Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В интервью Financial Times он отметил, что Европейскому союзу стоит вспомнить ситуацию, когда США изъяли активы у центрального банка Афганистана. Как пояснил Боррель, в дальнейшем эти деньги пойдут на компенсации жертвам терроризма и гуманитарную поддержку страны.
По словам дипломата, аналогичные операции можно совершить с замороженными резервами России.
"Я был бы очень за. Эта инициатива полна логики. Кто-то должен мне объяснить, почему изъятие резервов хорошо для афганских денег и плохо для российских", — сказал Боррель.
Он также добавил, что на восстановление Украины необходима "невероятная сумма денег". Дипломат подчеркнул: дискуссия о компенсации Киеву должна идти из РФ.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.