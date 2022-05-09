CBS: США удвоят выпуск ракет Javelin из-за ситуации на Украине

Американская корпорация Lockheed Martin заявила о том, что намерена удвоить выпуск противотанковых ракетных комплексов Javelin из-за ситуации на Украине. Кроме того, именно это вооружение США поставляет Киеву.

Как подчеркнули в компании, сейчас количество выпускаемых ракет в год составляет чуть более двух тысяч. Однако в планах у оружейников удвоить эту цифру.

"Мы пытаемся довести это число до 4 000 в год, и потребуется несколько месяцев, может быть, даже пара лет, чтобы достигнуть этого, потому что мы должны также заставить запуститься нашу цепочку поставок", — сообщил глава компании Джеймс Тайклет CBS.

Тайклер подчеркнул, что ракеты Javelin и переносные зенитные комплексы Stinger могут стать востребованы уже в ближайшее время не только на Украине, но и Азиатско-Тихоокеанском регионе.