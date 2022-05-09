FP: Африка может вернуться к движению неприсоединения из-за угроз Запада

Власти африканских стран не оценили "агрессивный подход" Запада в контексте давления на Россию из-за Украины. По мнению аналитиков, угрозы в адрес африканского региона могут привести к созданию движения несогласных, считает обозреватель Робби Грамер.

По мнению Грамера, США и ЕС пытаются изолировать России и вовлекают в свою стратегию новые страны. Кроме того, европейские и западные лидеры оказывают давление на тех, кто решил придерживаться нейтралитета в этом вопросе.

"Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу "с нами или против нас", — написал обозреватель для Foreign Policy.

Грамер подчеркнул, что такой подход Запада к точке зрения Африки может "реанимировать" движение несогласных, которое действовало во время Холодной войны и было создано с целью не оказаться по чью-либо сторону баррикад.