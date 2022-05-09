Заявление лидеров стран G7 о намерении "не допустить победы" РФ на Украине следует расценивать как признание успехов российской спецоперации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония признали успехи Вооружённых сил России.
"Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 заявление о намерении "не допустить победы" России на Украине", — считает Володин.
Он также добавил, что G7 выступает против демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины. По этой причине, пояснил Володин, инициативы президента РФ Владимира Путина по гарантиям безопасности остались без ответа.
Кроме того, политик подчеркнул: на Западе игнорируют право народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что намерен продолжить "усиливать страдания" Путина, оказывая военную помощь Киеву.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.