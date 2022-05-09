CNN: Украина развязала руки КНДР — сейчас идеальное время для ядерного удара

Спецоперация на Украине и кризис вокруг Незалежной в целом развязал руки Северной Кореи в разработке и применении ядерного оружия. По мнению американских аналитиков, сейчас настало "идеальное время" для удара.

Как подчеркнули аналитики, Пхеньян вряд ли упустит "благоприятный" момент, чтобы "раскачать лодку" с южными соседями на фоне мировой политической ситуации.

"Мало того, что Северная Корея будет использовать бедственное положение Украины, чтобы подкрепить свою версию о том, что ей нужно ядерное оружие, чтобы гарантировать своё выживание, но лидер Ким Чен Ын может обнаружить, что, сосредоточив всё внимание на войне в Европе, ему может сойти с рук больше, чем когда-либо", — пишет CNN.

"Идеальный шторм" на международной арене позволит укрепить отношения и с Россией. По мнению аналитиков, "идеологическая" дружба между государствами только усилится.