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Автор Екатерина Широкова

CNN: Украина развязала руки КНДР — сейчас идеальное время для ядерного удара

Мир

Спецоперация на Украине и кризис вокруг Незалежной в целом развязал руки Северной Кореи в разработке и применении ядерного оружия. По мнению американских аналитиков, сейчас настало "идеальное время" для удара.

CNN: Украина развязала руки КНДР — сейчас идеальное время для ядерного удара

Как подчеркнули аналитики, Пхеньян вряд ли упустит "благоприятный" момент, чтобы "раскачать лодку" с южными соседями на фоне мировой политической ситуации.

"Мало того, что Северная Корея будет использовать бедственное положение Украины, чтобы подкрепить свою версию о том, что ей нужно ядерное оружие, чтобы гарантировать своё выживание, но лидер Ким Чен Ын может обнаружить, что, сосредоточив всё внимание на войне в Европе, ему может сойти с рук больше, чем когда-либо", — пишет CNN.

"Идеальный шторм" на международной арене позволит укрепить отношения и с Россией. По мнению аналитиков, "идеологическая" дружба между государствами только усилится.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина ким чен ын северная корея ядерное оружие
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