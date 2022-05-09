Армия РФ до сих пор не ударила по центру принятия решений (ЦПР) в Киеве, так как действует в формате спецоперации, а не в режиме "тотальной войны". Такое мнение выразил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
По его словам, ЦПР к Киеве представляет собой правительственный квартал, который плотно застроен жилыми домами.
Политолог подчеркнул в интервью изданию "Украина.ру": даже если РФ применит самое высокоточное оружие, то удар приведёт к жертвам среди гражданского населения. В Киеве знают, что армия РФ старается не задеть мирных жителей, пояснил эксперт.
"Это проблема, потому что это не стыкуется с нашими целями", — сказал Суздальцев, рассуждая о том, почему РФ не может ударить по ЦПР.
Он добавил, что руководство Украины так же, как и боевики на мариупольском заводе "Азовсталь", прячется за мирными гражданами.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.