EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Суздальцев: удар по ЦПР в Киеве невозможен, ведь РФ не ведёт "тотальную войну"

Мир

Армия РФ до сих пор не ударила по центру принятия решений (ЦПР) в Киеве, так как действует в формате спецоперации, а не в режиме "тотальной войны". Такое мнение выразил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Суздальцев: удар по ЦПР в Киеве невозможен, ведь РФ не ведёт "тотальную войну"

По его словам, ЦПР к Киеве представляет собой правительственный квартал, который плотно застроен жилыми домами.

Политолог подчеркнул в интервью изданию "Украина.ру": даже если РФ применит самое высокоточное оружие, то удар приведёт к жертвам среди гражданского населения. В Киеве знают, что армия РФ старается не задеть мирных жителей, пояснил эксперт.

"Это проблема, потому что это не стыкуется с нашими целями", — сказал Суздальцев, рассуждая о том, почему РФ не может ударить по ЦПР.

Он добавил, что руководство Украины так же, как и боевики на мариупольском заводе "Азовсталь", прячется за мирными гражданами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина андрей суздальцев
Sberbank
Новости
Посол ЛНР Мирошник: целая бригада украинских войск оставила позиции в Лисичанске
FP: Африка может вернуться к движению неприсоединения из-за угроз Запада
Евсеев: частичное втягивание Белоруссии в конфликт на Украине уже произошло
Катастрофа для ВСУ: Взятие Попасной открыло тыл украинской армии
Володин: лидеры G7 признали успехи российской спецоперации на Украине
Суздальцев: удар по ЦПР в Киеве невозможен, ведь РФ не ведёт "тотальную войну"
CNN: Украина развязала руки КНДР — сейчас идеальное время для ядерного удара
Брошенных Украиной погибших военных пришлось хоронить солдатам России
Huánqiú Shíbào: Россия не проиграет США и НАТО "даже при разнице сил 1:40"
Зрители Fox News раскритиковали Байдена за экономические провалы
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Политика. Новости и аналитика
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
Политика. Новости и аналитика
Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии
Любовь Степушова Битва за Донбасс вышла в финальную стадию Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Германия предупредила об угрозе сильнейшего голода с времён Второй мировой
Силовые структуры
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ
Мир. Новости мира
Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ
Последние материалы
Брошенных Украиной погибших военных пришлось хоронить солдатам России
Huánqiú Shíbào: Россия не проиграет США и НАТО "даже при разнице сил 1:40"
Зрители Fox News раскритиковали Байдена за экономические провалы
Сенатор Пушков: Китай готовится к "высококонфликтному" XXI веку
На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился "позорящий Россию и 9 мая" билборд
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Арестович недоволен медлительностью США: ждём повторное наступление РФ на Киев
Земан: украинцы освобождали Чехословакию от нацистов — время "отдать долг"
Шольц: ФРГ не примет мирное соглашение, "продиктованное" Россией Украине
Евродепутат: Россия получает деньги от санкций, а Франция – теряет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников