Суздальцев: удар по ЦПР в Киеве невозможен, ведь РФ не ведёт "тотальную войну"

Армия РФ до сих пор не ударила по центру принятия решений (ЦПР) в Киеве, так как действует в формате спецоперации, а не в режиме "тотальной войны". Такое мнение выразил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

По его словам, ЦПР к Киеве представляет собой правительственный квартал, который плотно застроен жилыми домами.

Политолог подчеркнул в интервью изданию "Украина.ру": даже если РФ применит самое высокоточное оружие, то удар приведёт к жертвам среди гражданского населения. В Киеве знают, что армия РФ старается не задеть мирных жителей, пояснил эксперт.

"Это проблема, потому что это не стыкуется с нашими целями", — сказал Суздальцев, рассуждая о том, почему РФ не может ударить по ЦПР.

Он добавил, что руководство Украины так же, как и боевики на мариупольском заводе "Азовсталь", прячется за мирными гражданами.