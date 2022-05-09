Huánqiú Shíbào: Россия не проиграет США и НАТО "даже при разнице сил 1:40"

Привычное превосходство Запада рухнуло с начала российской спецоперации на Украине, заявил профессор и декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вен.

По мнению эксперта, терять статус гегемона Запад начал давно, но силами пропаганды это удалось скрывать.

"Хотя, на первый взгляд, западные СМИ продолжают формировать и возвышать праведный образ США и НАТО, они лукавят и лицемерят в глазах многочисленных китайцев. Так называемое моральное превосходство Запада полностью рухнуло", — заявил Вен в интервью Huánqiú Shíbào.

Как подчеркнул профессор, Запад "своим правосудием" спровоцировал множество кровопролитных инцидентов, начиная с Сирии и Афганистана и заканчивая Украиной. Однако эксперт подчеркнул, что "в войне" с Россией ни НАТО, ни США не выйдет победителем.

"Возглавляемый Америкой Североатлантический альянс ведёт опосредованную войну, потребляя жизни украинцев, пытаясь достичь цели ослабления России", — пояснил Вен. — Россия не проиграет США и НАТО "даже при разнице сил 1:40".