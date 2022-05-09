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Автор Юлия Миленина

Зрители Fox News раскритиковали Байдена за экономические провалы

Мир

Президент США Джо Байден продолжает рассказывать об экономических успехах, несмотря на проблемы с поставками продуктов и рост цен. Об этом сообщается в сюжете американского канала Fox News.

Зрители Fox News раскритиковали Байдена за экономические провалы

В комментариях под публикацией зрители отметили, что в США действительно наблюдается экономический кризис. Пользователи призвали прогнать администрацию Байдена, которая игнорирует внутренние проблемы.

"При пустых полках отправляет миллиарды долларов на Украину", — пояснил один из подписчиков.

Ещё один комментатор подчеркнул: власти США утратили контроль над федеральной резервной системой, страна движется в сторону гиперинфляции. Пользователи предположили, что дефицит продовольствия спровоцировали намеренно.

"Такой быстрый развал страны не может быть случайностью", — считает житель США.

Ранее академик РАН Сергей Глазьев заявил, что Запад занимается "подготовкой государственного переворота" в РФ, желая остановить движение страны к полной независимости.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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