Президент США Джо Байден продолжает рассказывать об экономических успехах, несмотря на проблемы с поставками продуктов и рост цен. Об этом сообщается в сюжете американского канала Fox News.
В комментариях под публикацией зрители отметили, что в США действительно наблюдается экономический кризис. Пользователи призвали прогнать администрацию Байдена, которая игнорирует внутренние проблемы.
"При пустых полках отправляет миллиарды долларов на Украину", — пояснил один из подписчиков.
Ещё один комментатор подчеркнул: власти США утратили контроль над федеральной резервной системой, страна движется в сторону гиперинфляции. Пользователи предположили, что дефицит продовольствия спровоцировали намеренно.
"Такой быстрый развал страны не может быть случайностью", — считает житель США.
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