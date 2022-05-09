Сенатор Пушков: Китай готовится к "высококонфликтному" XXI веку

Китай начал готовиться к "высококонфликтному" XXI веку, при этом источник конфликтности находится не на Востоке. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, прежние западные империи пытались создать мир "под себя". Как отметил политик, на определённом этапе они обнаруживали, что внешний мир сильнее их. Сенатор убеждён: совсем недавно США и их союзники столкнулись с такой ситуацией в Ираке, Сирии и Афганистане, откуда "позорно и символичному бежали".

"В Китае готовятся к высококонфликтному XXI веку. Источник конфликтности очевиден — и он находится не на Востоке", — пояснил Пушков.

Он также добавил, что история никогда не заканчивается. Политик подчеркнул: она не остановится и на попытке установления "глобальной коллективной нео-империи" западных элит.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует заключать военные соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона для окружения РФ и Китая.