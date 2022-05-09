Земан: украинцы освобождали Чехословакию от нацистов — время "отдать долг"

Многие украинцы воевали в составе Красной Армии, и именно они освобождали Чехословакию от нацистской Германии, заявил президент Чехии Милош Земан. Как подчеркнул лидер страны, теперь пришло время "отдать долг".

Земан подчеркнул, что, поддерживая Киев в ходе российской спецоперации, страна чтит память украинских освободителей.

"И именно эти солдаты освобождали мою Родину, потом Чехословакию, и многие из них здесь пали. У нас есть долг перед ними, и долги должны быть погашены. Я рад, что Чехия отдаёт этот долг как за счёт поддержки воюющей сегодня Украины, так и за счёт приема беженцев перед войной", — цитирует Земана портал Novinky.

В своём выступлении Земан подчеркнул, что по данным историков, от 60 до 80 процентов украинцев воевали в рядах бывшей Советской армии и стали освободителями его страны.