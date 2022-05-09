Шольц: ФРГ не примет мирное соглашение, "продиктованное" Россией Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецоперация на Украине не должна закончиться мирным соглашением, которое "продиктует" Россия. По его словам, ни ФРГ, ни жители Незалежной не примут такого "поворота ситуации".

Как подчеркнул Шольц, Германия идёт в ногу с союзниками, но при этом придерживается мнения, что НАТО не должно стать участником украинского конфликта.

"Не сделать этого означало бы капитулировать перед откровенным насилием и расширить возможности агрессора", — цитирует Шольца Рolitico. — Сегодня я не могу вам сказать, когда и чем закончится жестокая война России против Украины. Но ясно одно, не должно быть мира, продиктованного Россией. Украинцы этого не примут, и мы тоже".

По словам канцлера, для ФРГ было "трудным решением" начать поставки тяжёлого оружия Киеву, но это было "необходимостью".