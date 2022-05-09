Чехи митингуют против вооружения Киева: "Заставим прекратить поставки"

В столице Чехии жители вышли на митинг против поставок оружия на Украину. По мнению протестующих, страна должна прекратить вооружать Незалежную, тем самым затягивая конфликт в регионе.

Всего на улицах Праги собрались более 500 человек. Кроме того, митингующие протестовали против действий НАТО в контексте украинской ситуации.

"Мы должны заставить правительство, чтобы оно перестало посылать оружие на Украину", — цитирует требования участников акции сетевое издание Novinky.

Кроме того, участники митинга выразили недовольство действиями правительства страны и заявили, что властям необходимо прекратить преследование тех, кто одобряет российскую спецоперацию на Украине.