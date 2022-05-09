Евродепутат: Россия получает деньги от санкций, а Франция – теряет

От санкций против России Москва получает деньги, а Франция — теряет. Как заявил в эфире телеканала RMC депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани, РФ лишь выигрывает от эмбарго.

"С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня — никогда Россия не зарабатывала столько денег на газе и нефти", — заявил евродепутат.

Как считает эксперт швейцарского банка Julius Bär Норберт Рюккер, если страны Евросоюза запретят покупку нефти в России, доходы Москвы только возрастут. Сейчас стоимость добычи одного барреля нефти в России составляет примерно 10-15 долларов, и рыночная цена в 100 евро вполне устраивает Москву.