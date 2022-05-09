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Автор Екатерина Широкова

Итальянский министр: Европа перешла на "экономику войны"

Мир

Министр экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что Европа переключилась на "экономику войны" из-за России и ситуации на Украине, чем вредит странам. По его мнению, европейские лидеры забывают, что необходимо соблюдать интересы своих государств.

Чинголани подчеркнул, что особенно важно принимать верные и обдуманные решения в сфере энергетики.

"Мы — в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики", — цитирует министра агентство ANSA.

Как подчеркнул министр, Европейская комиссия не единожды обсуждала вопрос энергоносителей, но пока чётких механизмов, как избежать кризиса в этой сфере, не проработала.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
европа италия
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