Das Erste: в Германии назревает дефицит продуктов из-за Украины

Немецкие продовольственные ассоциации призвали правительство ФРГ переключиться на эффективный кризис-менеджмент из-за возможной нехватки продовольствия.

По их мнению, вопрос не только в высокой стоимости продуктов, но и их дефиците. Как подчеркнули представители ассоциации, из-за кризиса на Украине, правительство "упускает кризис" в своей стране.

"В определённый момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить", — цитирует слова президента Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиана фон Беттихера Das Erste.

Как подчеркнули в ассоциации, правительству пора переключиться с курса "зелёной промышленности" на эффективный кризис-менеджмент, чтобы не допустить голода в стране.