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Автор Денис Постольский

Экс-участник АТО: в "Айдар"* брали судимых и наркоманов

Мир

Бывшие участники так называемой зоны Антитеррористической операции АТО, которые были задержаны в Харьковской области, сообщили, что в военкоматы Украины попадали алкоголики, судимые уголовники, люди с неуравновешенной психикой и наркоманы. Как сообщил РИА Новости один из участников АТО Анатолий Мусорованский, ряд таких призывников попадали в нацбаты по типу "Айдар"*.

Экс-участник АТО: в "Айдар"* брали судимых и наркоманов

В случае отказа молодого человека служить ему грозило тюремное заключение.

"Был призван в армию, несмотря на то, что есть судимость за хранение боеприпасов и четыре привода в психиатрическую больницу… В армию призвали меня в 20-м году, я пробыл там шесть месяцев", — сообщил украинец.

Другой участник АТО Александр Кириченко отбывал наказание три раза. Военкомат отправил его в 53-ю бригаду под названием "Айдар".

* запрещенная в России организация.

Ранее пленный военный батальона "Донбасс"* заявил, что украинская армия глушит страх наркотиками. Также наркотики подавляют страх, боль, помогают отключаться и идти в бой в состоянии эйфории.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы армия украина
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