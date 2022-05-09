Зеленский пригрозил, что весь свободный мир напомнит РФ уроки Второй мировой

Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она не помнит уроки Второй мировой войны.

Президент Украины назвал 9 мая важным днём для народа и для свободы.

"Россия забыла все, что было важным для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят. Так, что потом уже никто не забудет", — сказал Зеленский.

Лидер Украины отметил, что в день памяти жертв Второй мировой войны важно вспоминать слова: "Никогда снова".

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Германию от фашизма освободила Украина.