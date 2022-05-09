Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она не помнит уроки Второй мировой войны.
Президент Украины назвал 9 мая важным днём для народа и для свободы.
"Россия забыла все, что было важным для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят. Так, что потом уже никто не забудет", — сказал Зеленский.
Лидер Украины отметил, что в день памяти жертв Второй мировой войны важно вспоминать слова: "Никогда снова".
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Германию от фашизма освободила Украина.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.