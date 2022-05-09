Стало известно об обходе Россией "нефтяных" санкций Евросоюза

Нефтяные танкеры из России продолжают заходить в порты европейских стран, несмотря на введённые Евросоюзом ограничительные меры, пишет журналист Даниэль Ветцель в Die Welt.

По его словам, по пятому пакету санкций против Москвы около трех тысяч российских судов лишились возможности заходить в порты Европы. Но членам ЕС позволили делать исключения в случаях провоза продуктов питания, медицинского транспорта или импорта энергии.

Спустя месяц после ограничений, со стороны ЕС не наблюдается строгого соблюдения запрета нефтяные сделки компаний "Роснефть" и "Лукойл" продолжают беспрепятственно оформляться через европейские порты, пишет издание.

Как сообщалось ранее, если страны Евросоюза запретят покупку нефти в России, доходы Москвы только возрастут.