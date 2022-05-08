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Автор Денис Постольский

Подрыв авторитета доллара может привести к схлопыванию "пузыря" в США

Мир

Стало известно, что может привести к схлопыванию экономического "пузыря" в США. Как сообщила "Прайм" профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ имени Плеханова Марина Гончарова, рост экономики Соединенных Штатов вызван массовым печатанием долларов, которые требовались в международных расчётах и формирования госрезервов и займов.

Подрыв авторитета доллара может привести к схлопыванию "пузыря" в США

При этом большая часть американской валюты уходила в другие страны, а высокая ликвидность играла важную роль в обеспечении лидерства доллара в мире. Однако доля реального продукта в совокупном ВВП США остаётся низкой, так как производство товаров находится в третьих странах, отметила экономист.

Как считает Гончарова, подрыв авторитета американской национальной валюты как резерва и основного средства международных платежей, может стать причиной схлопывания экономического "пузыря" Соединенных Штатов.

Отмечается, что начавшийся переход в международных расчётах на другие валюты после заморозки активов России, может "выбить" доллар из большого числа международных сделок, и понизить спрос на него.

Напомним, рубль стал самой крепкой валютой мира. За последнее время российская национальная валюта больше остальных укрепилась по отношению к доллару.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша доллар
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