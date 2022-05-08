Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства.

Тем временем, кандидат в президенты и лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует с результатом 59,21% голосов после обработки 18% протоколов. При этом у Бибилова 37% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

Против всех проголосовали 3,79% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Отмечается, что в ЦИК Южной Осетии поступило несколько жалоб, но они не могут повлиять на итоги голосования.

Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30 процентов. Победитель определяется простым большинством голосов.

Ранее Бибилов заявил, что Южная Осетия намерена взять пример с Крыма и вернуться домой — в состав Российской Федерации.