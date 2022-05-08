Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства.
Тем временем, кандидат в президенты и лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует с результатом 59,21% голосов после обработки 18% протоколов. При этом у Бибилова 37% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.
Против всех проголосовали 3,79% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Отмечается, что в ЦИК Южной Осетии поступило несколько жалоб, но они не могут повлиять на итоги голосования.
Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30 процентов. Победитель определяется простым большинством голосов.
Ранее Бибилов заявил, что Южная Осетия намерена взять пример с Крыма и вернуться домой — в состав Российской Федерации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.