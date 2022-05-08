EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадыров: "Город Попасная ЛНР полностью освобождён от украинских оккупантов"
ZDF: Запад "проморгал" блок России и Китая, который изменит мир
Украинский ОМОНовец отказался участвовать в диверсии, которую готовил Киев
Кормянков: Киев эвакуировал из "Азовстали" наёмников, а не своих солдат
Беременная Монеточка переехала жить в Литву
Лидеры G7 сообщили, что не позволят России победить на Украине
Зеленский обозначил цель Киева: вывод войск РФ со всей территории Украины
Автор Денис Постольский

Российские высокоточные ракеты уничтожили оружие из США и Запада

Мир

Воздушно-космические силы России уничтожили вооружение и военную технику из США и стран Запада на железнодорожной станции Соль. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, для этого были применены высокоточные ракеты воздушного базирования.

Оружие уничтожено в районе населенного пункта Соледар. Оно было доставлено на железнодорожную станцию из США и западных стран. Также был ликвидирован личный состав подразделений резерва ВСУ.

Кроме того, ВС РФ поразили 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожили переправу ВСУ и шесть складов вооружения, ликвидировали около 380 националистов.

Ранее российская армия нанесла ракетный удар по гостинице Grande Pettine в Одессе, где размещались иностранные наёмники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
украина
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Силовые структуры
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Силовые структуры
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Любовь Степушова Битва за Донбасс вышла в финальную стадию Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Силовые структуры
Ходаковский: Боевики с белым флагом вышли на дорогу, ведущую с "Азовстали"
Силовые структуры
Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
Политика. Новости и аналитика
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
Последние материалы
ZDF: Запад "проморгал" блок России и Китая, который изменит мир
Украинский ОМОНовец отказался участвовать в диверсии, которую готовил Киев
Кормянков: Киев эвакуировал из "Азовстали" наёмников, а не своих солдат
Беременная Монеточка переехала жить в Литву
Болгария пригрозила пойти ва-банк из-за эмбарго на нефть из РФ
Astra Militarum: Взятие Попасной стало еще одним шагом на пути к освобождению ЛНР
Лидеры G7 сообщили, что не позволят России победить на Украине
Зеленский обозначил цель Киева: вывод войск РФ со всей территории Украины
ВС России в Одессе уничтожили отель Grande Pettine с иностранными наёмниками
Офицер США Риттер: передаваемое НАТО оружие для ВСУ бесполезно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников