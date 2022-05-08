Российские высокоточные ракеты уничтожили оружие из США и Запада

Воздушно-космические силы России уничтожили вооружение и военную технику из США и стран Запада на железнодорожной станции Соль. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, для этого были применены высокоточные ракеты воздушного базирования.

Оружие уничтожено в районе населенного пункта Соледар. Оно было доставлено на железнодорожную станцию из США и западных стран. Также был ликвидирован личный состав подразделений резерва ВСУ.

Кроме того, ВС РФ поразили 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожили переправу ВСУ и шесть складов вооружения, ликвидировали около 380 националистов.

Ранее российская армия нанесла ракетный удар по гостинице Grande Pettine в Одессе, где размещались иностранные наёмники.