8 мая украинский посол Андрей Мельник в Берлине возлагал венки к памятнику советским воинам.
Однако возлагал он их под крики из толпы: "Мельник, пошел вон!", "Нацист!".
Остальные зрители перформанса молча стояли с радужными флагами, как бы намекая на ориентацию Мельника.
Кстати, когда он садился в свой посольский автомобиль, один из журналистов спросил его на немецком языке: "Господин Мельник, кто, по вашему мнению, освободил Берлин от фашизма?"
"Украина", — ответил дипломат из Украины.
Ранее украинский посол оскорбился запретом желто-синего флага на акциях в Берлине. А уже на мероприятии берлинская полиция конфисковала украинский флаг в рамках решения городских властей запретить использование символики Украины и РФ в годовщину окончания Второй мировой войны.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.