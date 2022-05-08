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Автор Камиль Джабраилов

Донецкая республика пополнилась 15 населёнными пунктами

Мир

В зону ответственности Донецкой народной республики включены ещё 15 населённых пунктов, освобождённых из-под контроля Украины. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"Освобождённые населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов ДНР", — говорится в тексте документа.

В частности речь идёт о сёлах Троицкое, Радянская Украина, Валерьяновка, Благовещенка, Егоровка, Кирилловка, Лидино, Лазаревка, Новониколаевка, Шевченко, Евгеновка, Старомлыновка, Новопетриковка, Красная Поляна, а также посёлке Зачатовка.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
днр денис пушилин
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