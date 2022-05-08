Постпред США при ООН уничижительно отозвалась о Дне Победы и оскорбила россиян

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уничижительно высказалась о Дне Победы в России, заявив, что россиянам "нечего праздновать" 9 мая.

"Им нечего праздновать завтра. Победить украинцев им не удалось. Им не удалось разделить мир или разделить НАТО, им удалось лишь изолировать себя на международном уровне и стать государством-изгоем во всем мире. Так что-то, что завтра они празднуют — это их отсутствие успеха", — цитирует постпреда РИА "Новости".

Ранее с выпадом в адрес России выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что руководство России якобы "пытается исказить историю в попытках оправдать" военную операцию на Украине. При этом он не упомянул о решающем вкладе СССР в Победу и о многомиллионных жертвах советского народа.

Впрочем, подобная "забывчивость" для американских политиков вообще характерна. А граждане Соединённых Штатов в большинстве своём не имеют представления о вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом.

Но разумеется, не американским политикам и чиновникам решать, чем для жителей России является День Победы и как его отмечать.

Здесь стоит рассказать о результатах опроса, который недавно провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно этому опросу, две трети жителей России — 67 процентов — назвали День Победы самым важным праздником.

На вопрос о том, с чем ассоциируется празднование 9 мая, допускающий любое количество ответов, 63 процентов россиян ответили, что думают, в первую очередь, о военном параде, 60 процентов сограждан — прежде всего об акции "Бессмертный полк", по 48 процентов участников опроса — о Вечном огне и песнях военных лет, 40 процентов опрошенных — о праздничном салюте.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 23 апреля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.