Немцы освистали посла Украины Мельника во время возложения венков

Рядовые немцы освистали и пытались сорвать церемонию возложения венков к мемориалу советским воинам в Тиргартене украинским послом в Берлине Андреем Мельником. Присутствовавшие при этом жители Берлина скандировали "Мельник, вон!", делая это и на немецком, и на украинском языках. Об инциденте сообщает издание Berliner Zeitung.

Как пишут журналисты, украинский посол сам "подлил масла в огонь": один из участников украинской делегации держал национальный флаг, размер которого, однако, оказался больше положенного, по мнению правоохранителей. Несмотря на существующие правила о временном запрете на демонстрацию государственной символики, ради праздника было сделано временное исключение, которым и воспользовались украинские дипломаты.

"У советского мемориала в Тиргартене проходит официальная памятная церемония посла Украины, приглашенным гостям которого разрешено демонстрировать флаги, что вызывает неудовольствие со стороны прохожих. Чтобы сохранить акцент на мирном, достойном поминовении, наш коллега проследил, чтобы украинский флаг длиной около 25 метров был свернут", — сообщили в ведомстве.

Как сообщает издание, толпа выкрикивали не только "Мельник, вон!", но и "Нацисты, вон!".

Ранее полиция Германии приняла решение 8 и 9 мая ограничить показ и украинской, и российской символики: национальных флагов, букв "Z" и "V", георгиевских ленточек. Участников памятных мероприятий также попросили не петь военные песни и не надевать военную форму. Однако для ветеранов и дипломатов были сделаны исключения.