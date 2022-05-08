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Автор Петр Ермилин

Командир "Азова"* Прокопенко заявил, что ВСУ могли бы обороняться ещё долго

Мир

Украинские военные могли бы ещё долго держать оборону на правом берегу Мариуполя, если бы не комбриг 36-й бригады ВСУ полковник Владимир Баранюк. Такое заявление сделал командир неонацистского полка "Азов"* Денис Прокопенко.

Командир "Азова"* Прокопенко заявил, что ВСУ могли бы обороняться ещё долго

Он назвал решение Баранюка пойти на прорыв из завода им. Ильича, где военные держали оборону, "абсолютно нелогичным". По словам Прокопенко, на заводе обороняться можно было ещё долго.

Командир "Азова"* добавил, что ему неизвестно, принял ли это решение полковник самостоятельно или кто-то его подтолкнул на это из вышестоящих руководителей.

Сейчас Баранюк находится в плену у российских военных. Кадры его допроса появились сегодня в СМИ. На видео комбриг объясняет своё решение пойти на прорыв тем, что его подразделение осталось без боеприпасов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
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