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Автор Петр Ермилин

Член батальона "Азов"* заявил, что комбриг Баранюк повёл себя как трус

Мир

Командир морских пехотинцев 36-й бригады ВСУ полковник Владимир Баранюк повёл себя как трус, сдавшись в плен. Такое заявление сделал один из членов неонацистского полка "Азов"* в ходе пресс-конференции из подземелий "Азовстали" в Мариуполе 8 мая.

Член батальона "Азов"* заявил, что комбриг Баранюк повёл себя как трус

По словам боевика, Баранюк отказался выполнять их приказ и пытался с небольшой группой на бронетехнике покинуть город, стараясь прорваться через окружение. Неонацист считает, что полковник думал только о себе и забыл о долге.

Кадры допроса пленного Баранюка появились сегодня. Стало ясно, что он и начальник штаба 36-й бригады Дмитрий Кормянков не погибли, как предполагалось ранее, а сдались в плен. Также Баранюк обвинил власти Киева, которые обещали помощь, но не предоставили её, во вранье.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
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