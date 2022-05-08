Британцы пристыдили Джонсона из-за миллиардных выплат Украине

Британцы оказались крайне недовольны решением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отправить на Украину ещё 1,3 миллиарда фунтов. Читатели Daily Express заявили, что политик забыл о гражданах Соединённого Королевства, которые исправно платят налоги, но вынуждены страдать из-за того, что деньги уходят в чужую страну.

"Правительство говорит нам, что у них нет денег, но это деньги народа, так почему Борис разбрасывает их, как конфетти", — высказался пользователь Davew5555.

SamMarieHowie написал, что Джонсон должен помогать британцам с ценами на еду и энергию, и задался вопросом: "Какие ещё страны раздают такую ​​сумму денег, пока их собственный народ страдает".

"У Бориса есть деньги для Украины. У него есть деньги для тусовок на Даунинг-стрит, 10, и у него также есть деньги на подписку на интимные видео для своих министров в палате парламента, но ничего нет, чтобы помочь электорату с прожиточным минимумом", — оставил комментарий Chester sky diver.

Ранее политический эксперт Владимир Корнилов порассуждал о дальнейшей судьбе Великобритании. По его мнению, Соединённое Королевство ожидает распад из-за политики Джонсона. Руководство Лондона слишком увлечено внешними проблемами и украинским конфликтом. Политолог отмечает, что многие британские аналитики неоднократно предсказывали неизбежную гибель страны.