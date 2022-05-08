Кадыров: "Российские военные получили выход к Лисичанску"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие получили выход к Лисичанску — одному из крупнейших городов в Луганской народной республики. Это стало возможным после взятия посёлка Нижнее, уточнил он.

"Совместно с бойцами ЛНР наши воины взяли под полный контроль посёлок городского типа Нижнее. У российских войск открывается выход на город Лисичанск", — отметил руководитель северокавказской республики.

Лисичанск находится на северо-западе ЛНР. Он является одним из крупнейших и старейших городов региона.