Стремоусов: распад Украины неизбежен, это вопрос времени

Украина не сможет сохранить свои нынешние границы, её неминуемо ждёт распад, при котором украинские западные территории могут войти в состав Польши. Такое мнение высказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Представитель администрации уверен, что распад Украины — всего лишь вопрос времени.

"К сожалению, те, кто распоряжался Украиной последние три десятилетия, довели её до распада и уничтожения. Это уже неизбежно и вопрос времени", — сказал Стремоусов в разговоре с РИА Новости.

По мнению Стремоусова, украинцы, проживающие в центре и на юго-востоке страны, уже осознают, что демократия в представлении киевских властей не имеет ничего общего со свободой, это ни что иное, как завуалированный фашизм. При этом жителям западных областей ближе нацистская идеология. Стремоусов считает, что этих людей нет смысла переубеждать, и именно эти районы отойдут Польше.

"Со стороны Западной Украины будет заходить Польша, которая будет там строить свою государственность. Я в этом не сомневаюсь, с учетом исторического прошлого Украины", — заключил Стремоусов.