ZDF: угрозы Германии в адрес Пекина — "окончательное политическое прощание"

Угрозы Берлина в адрес Китая на фоне украинского кризиса и санкционной политики против России могут стать "переломным моментом" в отношениях стран, считает немецкий обозреватель Томас Райхарт.

По его словам, ситуация начала развиваться с "поворотного момента", когда Германия решилась на поставку тяжёлого вооружения Киеву и вместе с тем, предупредив КНР о том, что им лучше "не поддерживать Россию".

"Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить", — написал Райхарт в колонке для ZDF.

Как подчеркнул автор, ФРГ заняла жёсткую позицию и предупредила, что если Китай будет поставлять России оружие, либо вмешиваться в западные санкции против Москвы, Пекину также будут грозить ограничения. Райхарт предположил, что это окончательное "прощание" в политических отношениях между государствами.