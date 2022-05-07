Агенты СБУ собирались похитить Поклонскую во время поездки в Херсонскую область

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская могла быть похищена сотрудниками СБУ во время совершённой ею на днях поездки в Херсонскую область. Об этом рассказал "Известиям" после своего задержания член украинской территориальной обороны Андрей Горшков, известный как "Бэтмен".

Горшков признался, что за доставку Поклонской в СБУ было обещано вознаграждение.

"С похищением Поклонской я знаю из медийных источников, что какой-то бизнесмен объявил за неё награду, если ее доставят в Службу безопасности Украины, ближайшая, насколько мне известно, находится в Николаеве. Об этой истории это всё, что я знаю", — рассказал задержанный.

Ранее Поклонская рассказала, что в сопровождении Росгвардии следила за доставкой в Херсонскую область гуманитарной помощи. Бывший прокурор Крыма пообещала, что будет делать всё, что в её силах, для поддержки рядовых граждан Украины, которым сейчас остро не хватает самых простых вещей для жизни.

Поклонская напомнила, что всех без исключения украинцев нельзя считать националистами, и попросила проявлять к ним больше сострадания. Бывший депутат Госдумы добавила, что её запрещены личные контакты с украинцами, но она всё равно постоянно отправляет им продукты и медикаменты.