Слуцкий: "Фирменный приём США – обвинять других в том, в чём погрязли сами"

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, США очень любят обвинять других в том, в чём сами виноваты больше всех остальных. Таким образом парламентарий отреагировал на послание госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он заявил, что Россия якобы "пытается исказить историю".

Слуцкий отметил, что сложно представить себе большего мирового лгуна, чем США.

"Фирменный прием Вашингтона — пытаться обвинить других в том, в чем сами погрязли с головой. США остаются во главе империи лжи", — сказал Слуцкий.

Депутата возмутила попытка Вашингтона "забыть" о роли СССР в борьбе с фашистской Германией. Он отметил, что всё это делается при молчаливом одобрении русофобии во многих европейских государствах на фоне "проведения маршей пособников нацистов".

"США планомерно пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии… При этом фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европе, где проводились марши пособников нацистов, вводились запреты георгиевских лент и лилась ложь о "советской оккупации", — сказал Слуцкий.

Ранее Блинкен обвинил Россию "в искажении истории" ради проведения спецоперации на Украине. При этом госсекретарь США не посчитал нужным говорить про героическую борьбу советских людей с фашизмом и тех жертвах, которые были принесены ради победы, а также о том, что именно Красная армия стала освободителем Европы.