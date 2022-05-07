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Автор Петр Ермилин

Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза

Мир

Канадский наёмник Вали, которого так превозносила украинская пропаганда, называя «одним из лучших снайперов в мире», вернулся домой после двухмесячного пребывания на Украине и дал интервью изданию La Presse. Он рассказал, что выстрелить за всё время ему пришлось два раза, и оба по окнам.

Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза

Канадец поведал жуткую историю, которая стала для него последней каплей. Вместе с украинскими солдатами срочной службы наёмники выполняли боевую задачу. Двое бойцов ВСУ встали, чтобы покурить, не послушав предупреждений Вали, а через несколько секунд по ним прилетел снаряд из российского танка. После страшного взрыва и пережитого ужаса снайпер позвонил жене, попытавшись объяснить ей, что стал свидетелем двух человеческих смертей.

По словам других наёмников, некоторые иностранцы на линию боевых действий так и не попали, а находились от неё в 40 километрах. Им не выдавали обещанное оружие и бронежилеты, многие были недовольны и дезертировали. Еду и бензин «солдатам удачи» также приходилось добывать самим.

Вали добавил, что наиболее подготовленные наемники спустя несколько недель были отобраны ГУР Украины для привлечения к операциям в тылу российских войск. А остальные кочуют по съемному жилью и ждут, пока кто-нибудь согласится взять их в свой состав. При этом большинство наемников решили вернуться домой. 

"Много кто приезжает на Украину и рвётся в бой, но уезжают они, поджав хвосты", - заключил наёмник.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу канада россия украина
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