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Автор Елена Ивченко

Ветеран НАТО: США следят за ВМФ РФ с военной базы в Исландии

Мир

Военный эксперт, ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что Вашингтон для слежения за Военно-морским флотом Российской Федерации использует находящуюся в Исландии военно-морскую авиабазу Кефлавик.

"В настоящее время военно-морская авиабаза Кефлавик играет важную роль в наблюдении за Северным флотом России, крупнейшим соединением ВМФ России, на долю которого приходится примерно 75 процентов военно-морской мощи России", — приводит его слова издание 19Fortyfive.

Отмечается, что база США после окончания холодной войны не использовалась, однако в 2017 году Пентагон решил выделить 22 миллиона долларов на её восстановление.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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