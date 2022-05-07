Ветеран НАТО: США следят за ВМФ РФ с военной базы в Исландии

Военный эксперт, ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что Вашингтон для слежения за Военно-морским флотом Российской Федерации использует находящуюся в Исландии военно-морскую авиабазу Кефлавик.

"В настоящее время военно-морская авиабаза Кефлавик играет важную роль в наблюдении за Северным флотом России, крупнейшим соединением ВМФ России, на долю которого приходится примерно 75 процентов военно-морской мощи России", — приводит его слова издание 19Fortyfive.

Отмечается, что база США после окончания холодной войны не использовалась, однако в 2017 году Пентагон решил выделить 22 миллиона долларов на её восстановление.