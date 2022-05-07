ВСУшник об оружие НАТО: "NLAW в руках взрывается, Джавелины вообще не работают"

Сложивший оружие и сдавшийся в плен солдат 90 батальона 81 бригады ВСУ Станислав Синельник рассказал, что шведско-британские ПТРК NLAW детонируют в руках украинских военных.

"Когда началась война, у нас было задание уехать на харьковское направление. У всех людей в роте настрои были очень негативные. Все не хотели воевать, заставляли нас, гнали как на убой, как собак. Никто не спрашивал, хочу-не хочу. "Надо", — говорили. Из-за этого у нас очень большие потери. Люди не хотят воевать", — рассказал бывший военнослужащий ВСУ.

Синельник "поблагодарил" НАТО и Запад за предоставленной вооружение, которое не работает и взрывается в руках у солдат.

"То, что нам передаёт Запад — эти NLAW, Джавелины — NLAW в руках взрываются, не срабатывают, Джавелины вообще не работают, так же точно взрываются. Они не нужны. "Спасибо большое, Запад!" Из-за того, что солдат бежал в руках с этим NLAW, просто взорвался и он погиб. Просто так. "Спасибо вам большое за всё"", — добавил пленный солдат ВСУ.

Также он призвал остальных украинских военных сложить оружие и не воевать с братским народом.