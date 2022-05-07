Переговоры с действующим руководством Украины нереальны, так как Киев способен только запугивать. Об этом заявил зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, украинское руководство олицетворяет собой "настоящую террористическую организацию". Как отметил Стремоусов, в отношении сотрудников администрации Херсонской области уже возбудили уголовные дела на Украине. Кроме того, он добавил, что политики в регионе получают открытые угрозы "физического устранения" от Киева.
"С украинской властью переговоры вообще нереальны", — сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.
Ранее он сообщал, что Херсонская область будет пытаться стать одним из субъектов Российской Федерации. Исконно русские земли, уточнил зампредседателя военно-гражданской администрации, должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей.
Также Стремоусов подчёркивал: жители Херсонской области смогут получить российское гражданство.
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