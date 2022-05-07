Штаб терО ДНР: "Под контролем ДНР находятся 182 населённых пункта"

Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР по состоянию на 7 мая освободили и взяли под полный контроль 182 населённых пункта Донецкой народной республики.

"В настоящее время под нашим контролем находятся 182 населенных пункта, включая Зачатовку (пос.), Лидино, Лазаревку, Новониколаевку, Шевченко (Волновахский район), Радянскую Украину", — отмечается в сообщении Штаба терО ДНР.

Ранее подразделения ДНР совместно с российской армией освободили и взяли под контроль 175 населённых пунктов Республики, в том числе, Красную Поляну и Новопетриковку.