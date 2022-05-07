В страну вернулись 11 российских моряков с судна "Авангард". Их удерживали на Украине на протяжении 72 дней, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, сухогруз прибыл в город Измаил Одесской области 1 декабря 2021 года для ремонта. Омбудсмен подчеркнула: когда началась российская спецоперация по демилитаризации Украины, охрана порта и украинские пограничники блокировали моряков, лишив их возможности вернуться в РФ.
"Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента России совместно с нами, Минобороны РФ и МИД РФ, освобождены незаконно удерживаемые на Украине 11 членов экипажа судна "Авангард", — отметила Москалькова.
Она добавила, что в Измаиле продолжают удерживать 60 моряков с семи российских судов.
Уполномоченный по правам человека обратилась в международные организации с призывом принять меры в отношении Украины, ведь Киев удерживает не военнослужащих, а гражданских лиц.
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Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.