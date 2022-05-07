Москалькова: освобождены 11 российских моряков, удерживаемых на Украине 72 дня

В страну вернулись 11 российских моряков с судна "Авангард". Их удерживали на Украине на протяжении 72 дней, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По её словам, сухогруз прибыл в город Измаил Одесской области 1 декабря 2021 года для ремонта. Омбудсмен подчеркнула: когда началась российская спецоперация по демилитаризации Украины, охрана порта и украинские пограничники блокировали моряков, лишив их возможности вернуться в РФ.

"Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента России совместно с нами, Минобороны РФ и МИД РФ, освобождены незаконно удерживаемые на Украине 11 членов экипажа судна "Авангард", — отметила Москалькова.

Она добавила, что в Измаиле продолжают удерживать 60 моряков с семи российских судов.

Уполномоченный по правам человека обратилась в международные организации с призывом принять меры в отношении Украины, ведь Киев удерживает не военнослужащих, а гражданских лиц.