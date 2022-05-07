Посол Мирошник: ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная

Бойцы ЛНР и Вооружённые силы РФ взяли под контроль здание администрации города Попасная. Об этом заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

По его словам, в Попасной уже больше двух месяцев идут ожесточённые бои с ВСУ. Как отметил посол, союзные силы РФ и ЛНР продолжают "выбивать" врага из мощнейшего укрепрайона, в который украинские военные превратили этот город.

"Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил", — уточнил Мирошник.

Ранее руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщал, что город Попасная находится под контролем российских военных и бойцов ЛНР. При этом он подчеркнул: остатки украинских националистов в этом населённом пункте пытаются оказывать "отчаянное сопротивление". Политик добавил, что город расположен на возвышенности, поэтому ВСУ цепляются за каждый метр выгодной позиции.