Никаких блокад Крыма больше не будет. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В интервью РИА Новости он отметил, что все блокады, которые устраивали украинские власти после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году, останутся в прошлом. Речь идёт о транспортной, продовольственной, водной и энергетической блокадах полуострова на границе в Херсонской области.
"Все эти блокады в прошлом. Никаких блокад больше допущено не будет", — пообещал Стремоусов.
Он также добавил, что бывшие чиновники Херсонской области, имеющие отношение к блокадам полуострова, будут осуждены и привлечены к ответственности по законодательству РФ.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что будущее освобождённых в ходе российской спецоперации регионов Украины неразрывно связано с Россией.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.