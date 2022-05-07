Власти Херсонской области: никаких блокад Крыма больше допущено не будет

Никаких блокад Крыма больше не будет. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что все блокады, которые устраивали украинские власти после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году, останутся в прошлом. Речь идёт о транспортной, продовольственной, водной и энергетической блокадах полуострова на границе в Херсонской области.

"Все эти блокады в прошлом. Никаких блокад больше допущено не будет", — пообещал Стремоусов.

Он также добавил, что бывшие чиновники Херсонской области, имеющие отношение к блокадам полуострова, будут осуждены и привлечены к ответственности по законодательству РФ.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что будущее освобождённых в ходе российской спецоперации регионов Украины неразрывно связано с Россией.