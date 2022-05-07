FT: западные банки отложили $10 млрд в ожидании убытков в случае ухода из РФ

Банки США и Европы готовятся понести убытки на сумму более $10 млрд в случае сокращения деятельности в России или полного ухода с этого рынка, пишет Financial Times.

По информации издания, крупнейший банк Италии UniCredit зарезервировал под вероятные потери в РФ свыше €1,2 млрд. Глава предприятия Андреа Орчел сообщил, что организация может лишиться €5,3 млрд, если покинет российский рынок.

При этом он подчеркнул: UniCredit рассматривает возможность прекращения деятельности в России из-за возросших рисков, которые связаны с утверждением новых санкций в отношении Москвы.

Кроме того, французский банк Societe Generale зарезервировал €561 млн, опасаясь убытков в РФ на фоне украинского конфликта.

Австралийская группа Raiffeisen Bank International отложила на такие же цели €320 млн, а американский банк Citigroup — $1 млрд.