Банки США и Европы готовятся понести убытки на сумму более $10 млрд в случае сокращения деятельности в России или полного ухода с этого рынка, пишет Financial Times.
По информации издания, крупнейший банк Италии UniCredit зарезервировал под вероятные потери в РФ свыше €1,2 млрд. Глава предприятия Андреа Орчел сообщил, что организация может лишиться €5,3 млрд, если покинет российский рынок.
При этом он подчеркнул: UniCredit рассматривает возможность прекращения деятельности в России из-за возросших рисков, которые связаны с утверждением новых санкций в отношении Москвы.
Кроме того, французский банк Societe Generale зарезервировал €561 млн, опасаясь убытков в РФ на фоне украинского конфликта.
Австралийская группа Raiffeisen Bank International отложила на такие же цели €320 млн, а американский банк Citigroup — $1 млрд.
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