Шеремет: будущее освобождённых территорий Украины неразрывно связано с Россией

Освобождённые в ходе российской спецоперации украинские территории останутся под протекторатом РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, эти регионы будут находиться под надёжной защитой. Власти России, пояснил парламентарий, не допустят возвращения украинских националистов.

"Будущее освобождённых территорий Украины неразрывно связано с Россией", — отметил Шеремет в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что экономическая интеграция с РФ значительно ускорит период восстановления освобождённых регионов. Как подчеркнул депутат, вскоре они начнут развиваться такими же темпами, как Крым.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов РФ.

"Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму", — сказал он.